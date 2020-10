Coronavirus: Conte, 'struttura ad hoc per piano Italia, no ritardi'

20 ottobre 2020 a

Roma, 20 ott. (Adnkronos) - Sul piano di resilienza dell'Italia, per accedere ai fondi del Recovery plan, serve "una struttura normativa ad hoc o rischieremo di non riuscire a rispettare il serrato cronoprogramma. Una struttura governativa apposita per offrire una corsia privilegiata al piano e garantire un costante monitoraggio che ci consenta di poter intervenire" in caso di bisogno. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, intervenendo al Foro di dialogo Italia-Spagna.