Coronavirus: Conte, 'serve risposta Ue, ricette nazionalistiche non servono'

Roma, 20 ott. (Adnkronos) - Con il premier spagnolo Pedro Sanchez "abbiamo condiviso una comunanza di visione, l'impegno per una risposta rapida ed efficace al Covid19 tanto sul piano sanitario che economico. E' un obbligo morale per i tanti morti di Covid, in omaggio e ricordo per loro e per le generazioni europee. Solo una risposta europea può avviare una ripresa da crisi senza precedenti: ricette nazionali e nazionalistiche non hanno alcune possibilità di garantire soluzioni". Lo dice il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi con Pedro Sanchez