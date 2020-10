Champions League: Inter e Atalanta favorite all'esordio

20 ottobre 2020 a

(Roma 20 ottobre 2020) - L'Inter (1,55) favorita nettamente nel match contro Borussia Monchengladbach (5,80); Atalanta (1,53) in discesa contro il Midtjylland (5,50)

Roma, 20 ottobre 2020 – Debutto sulla carta agevole per l'Inter (1,55) in Champions League contro il BorussiaMonchengladbach (5,80) attualmente undicesimo in Bundesliga. I padroni di casa, nonostante siano reduci dalla sconfitta nel derby con il Milan, godono dell'appoggio del 61% dei tifosi di Planetwin365, a fronte del 16% di preferenze per i tedeschi. Questa sarà la quinta sfida ufficiale tra Inter e Mönchengladbach, la prima dal novembre 1979 in Coppa Uefa: entrambe le squadre hanno vinto una volta (due i pareggi). Teutonici che hanno una buona tradizione con le squadre italiane: solo due sconfitte negli ultimi 15 precedenti con formazioni del nostro Paese. Lukaku (4,15), andato in gol nelle ultime 9 partite in Europa, potrebbe aprire le marcature (4,15), mentre per il Borussia Monchengladbach l'attaccante da tenere d'occhio è Hofmann (6,50).

Nella stessa giornata, si affronteranno il Midtjylland (5,50) e Atalanta (1,53) per la prima volta nella loro storia. I danesi si sono qualificati per la seconda volta alla fase finale della Champions League, dopo aver eliminato lo Slavia Praga nel playoff. La Dea, alla seconda partecipazione consecutiva in Champions, è supportato dal 62% dei tifosi, mentre solo un 17% crede nell'impresa dei padroni di casa. Secondo gli analisti di Planetwin365, il match potrebbe regalare almeno 3 gol (Over 2,5 a 1,38) e concludersi con un risultato esatto di 1-2 (8,15).

Entrambe le squadre hanno precedenti poco fortunati con le formazioni dell'altro paese nelle competizioni UEFA: il Midtjylland è stato battuto per 9-1 dal Napoli nella fase a gironi di Europa League 2015/16; l'Atalanta ha all'attivo due pareggi contro il Copenaghen che costarono l'eliminazione ai playoff di Europa League nella stagione 2018/19.

