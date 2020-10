Brexit: Conte, 'ore cruciali per accordo in salita'

20 ottobre 2020 a

Roma, 20 ott. (Adnkronos) - Sulla Brexit "sono ore cruciali, giorni cruciali, per definire un accordo che si presenta molto complicato, in salita, perché c'è un problema di fondo e imprescindibile: il 'level playing field'. Siamo tutti uniti" sul fatto che "non possiamo consentire che si crei uno spazio di vantaggi competitivi" a danno delle nostre imprese "che ci farebbero molto molto male". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, intervenendo al Foro di Dialogo Italia-Spagna con il collega Pedro Sanchez.