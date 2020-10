Al via la partnership tra Sic Europe e Frosinone Calcio

20 ottobre 2020 a

Roma, 20 ott. (Adnkronos) - La Sic Europe ha siglato una partnership con il Frosinone Calcio che prevede la veicolazione del brand Sic Europe sia sui canali ufficiali di comunicazione, tra cui il sito ufficiale e i social del club, sia allo Stadio 'Benito Stirpe' che ospita le gare casalinghe dei 'canarini' giallo azzurri allenati dal campione del mondo, mister Alessandro Nesta.

“Una scelta da parte della Sic Europe, azienda leader nel mercato della logistica integrata, che ci rende molto orgogliosi -sottolinea il Cav. Claudio Capriotti, amministratore delegato Sic Europe-. Essere presenti in questo importante distretto, con un polo industriale d'eccellenza, è per la nostra azienda motivo d'orgoglio. Un ringraziamento va anche alla società EvoJob per la preziosa collaborazione messa in campo in questa partnership".

"Il nostro brand punta sempre più in alto ed è per questo che abbiamo scelto un territorio a noi caro con i nostri stessi valori e la nostra filosofia d'impresa. Tutto questo rappresenta alla perfezione anche la mission del Frosinone Calcio; quindi una sinergia perfetta tra due realtà territoriali all'avanguardia”, prosegue Capriotti.

Strategicamente, il Lazio sud e in particolare la Provincia di Frosinone rappresentano per la Sic Europe un territorio che vedrà nei prossimi anni lo sviluppo del proprio core business, legato in particolare ad attività della logistica e del trasporto, grazie anche all'acquisizione di importanti commesse in fase di definizione.

Sic Europe è leader nel mercato della logistica integrata. Opera sul territorio nazionale attraverso quattro sedi: Roma, Milano, Bari e Cagliari. Con una flotta di oltre 250 mezzi e una forza lavoro di circa 200 dipendenti, Sic Europe è accreditata con i principali operatori del settore come Poste Italiane/Sda, Amazon, Tnt-Fed Ex e Gls. Tre le divisioni dei principali servizi offerti: trasporto e logistica, global service e facility management, commercializzazione di apparecchi elettromedicali. L'azienda è in grado di soddisfare le esigenze di un'ampia varietà di settori e mercati, attraverso strutture e competenze di alto profilo.