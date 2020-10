Milano: tavolini in strada e in piazza, misure prorogate fino al 31/12** (2)

20 ottobre 2020 a

(Adnkronos) - Anche al fine di evitare problemi di sicurezza e ordine pubblico connessi al consumo di bevande alcooliche e all'abbandono di bottiglie, con conseguenze anche in termini di tutela dell'ambiente e del decoro urbano, in specifiche fasce orarie potrà essere introdotto il divieto della vendita da asporto, anche attraverso distributori automatici, di bevande in contenitori di vetro o latta, fatta salva la consegna a domicilio.

I gestori delle attività devono da un lato contenere i fenomeni di degrado e disturbo alla quiete pubblica, dall'altro assicurare la completa pulizia delle aree in concessione e in quelle limitrofe, provvedendo alla rimozione dei rifiuti prodotti dalla propria attività e degli avventori dei locali.