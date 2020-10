Milano: tavolini in strada e in piazza, misure prorogate fino al 31/12**

20 ottobre 2020 a

Milano, 20 ott. (Adnkronos) - Fino al 31 dicembre i commercianti potranno continuare a usufruire della procedura semplificata per la richiesta di occupazione di suolo pubblico e dell'esenzione del pagamento della tassa Cosap. Lo ha stabilito una delibera della giunta di Milano, che dovrà essere approvata dal consiglio comunale nei prossimi giorni, contenente le disposizioni per consentire ai locali di continuare a disporre di spazi all'aperto temporanei, garantendo altresì quiete pubblica, decoro e salvaguardia ambientale.

Con le norme fissate a maggio dal Consiglio Comunale oltre 2.400 attività commerciali hanno potuto recuperare all'esterno gli spazi sacrificati all'interno in base alle misure di distanziamento. Se da un lato il provvedimento prorogherà gli spazi già concessi e le modalità per ottenerli, dall'altro nelle prossime settimane verranno fissate, attraverso un'ulteriore delibera, le norme per regolamentare l'attività negli anni a venire a partire dal 2021.

Il provvedimento consente agli esercenti di aggiungere tra gli arredi richiesti in concessione anche elementi riscaldanti ad irradiazione elettrica. La delibera consente all'amministrazione, attraverso specifiche ordinanze, di definire diversi orari di apertura e chiusura di singoli esercizi o determinate vie, quartieri, zone e ambiti maggiormente interessati da densità abitativa, problemi di ordine pubblico o connessi all'inquinamento acustico e ambientale.