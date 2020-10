20 ottobre 2020 a

Roma, 20 ott. (Adnkronos) - ''Siamo lavorando per l'individuazione delle risorse per la proroga del superbonus al 110%''. Lo sottolinea il ministro delle Infrastrutture e dei Tasporti, Paola De Micheli, lo afferma in occasione dell'assemblea dell'Ania.