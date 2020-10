Trovaprezzi.it, italiani sognano cucine da chef, elettroutensili più cercati sul web

19 ottobre 2020 a

Roma, 19 ott. (Labitalia) - Il boom e il successo dei food blogger, delle serie tv e dei canali tematici dedicati al cibo dimostra una riscoperta della cultura gastronomica che negli ultimi anni dilaga da Nord a Sud del Paese. Italiani dunque non solo amanti della buona tavola, ma sempre più alle prese con fornelli ed utensili da cucina per riprodurre a casa le ricette originali dei grandi chef. E' il ritratto che emerge dall'Osservatorio Trovaprezzi.it, il comparatore di prezzi online leader in Italia, realizzato in occasione della Giornata Mondiale dell'Alimentazione che ricorre ogni anno il 16 ottobre.

Lo studio prende in esame le ricerche online relative agli elettrodomestici da cucina: non solo planetarie e robot sempre più innovativi, veloci e funzionali alla preparazione dei cibi, ma anche tanti altri apparecchi pensati per chi ha poco tempo. Da gennaio a settembre 2020 sono state circa 3 milioni le ricerche relative agli elettrodomestici da cucina, con una crescita del 146% rispetto al 2019.

L'interesse è stato maggiore tra aprile e giugno, quando gli effetti dell'emergenza sanitaria hanno contribuito a spingere le vendite online anche in questo settore: il lockdown ha sicuramente incoraggiato molti italiani a riscoprire e a volte anche a sperimentare il piacere di cucinare in casa. Il picco è stato registrato ad aprile quando, con circa 650mila ricerche, si è arrivati ad un aumento del 416% rispetto allo stesso mese del 2019. Nel confronto con il precedente anno, l'incremento è stato rilevante anche nei mesi di maggio (+312% di crescita) e giugno (+322%), rispettivamente con oltre 500mila e 330mila ricerche.

Con l'avvicinarsi dell'autunno molti stanno pensando all'acquisto di nuovi elettroutensili: a settembre c'è chi ha cercato soprattutto mixer e frullatori (oltre 31mila ricerche), friggitrici (circa 26mila) e robot da cucina (oltre 21mila).

La cucina però non è solo una 'questione da donne': i dati di Trovaprezzi.it del bimestre agosto-settembre 2020 evidenziano che il 40% delle ricerche è stato effettuato da uomini che si riscoprono appassionati quasi quanto le donne. Le differenze emergono invece nella tipologia di prodotti ricercati: le donne hanno preferito maggiormente macchine per conservare i cibi sottovuoto (il 100% delle ricerche in categoria proviene dal gentil sesso), elettrodomestici per preparare tè, tisane ed infusi (75% vs 25% degli uomini nella categoria Bollitori) e grattugie elettriche (64%); gli uomini, invece, sono stati attirati da centrifughe ed estrattori (il 100% delle ricerche in categoria proviene dai maschi), tritacarne (100%) e affettatrici (68%).

Analizzando i primi 100 prodotti più desiderati tra agosto e settembre, emerge l'attenzione dei consumatori per l'innovazione, il design e il rapporto qualità-prezzo. Nella categoria Bollitori primeggia lo Smeg dell'iconica linea che si ispira agli anni '50 (circa 3.500 ricerche): disponibile a partire da circa 130 euro in un'ampia gamma di colori (dal bianco all'oro rosa o in tradizionale acciaio inox) e acquistabile sia nella variante classica che in quella più moderna dotata di indicatore di temperatura.

Nella categoria tostapane sono sempre i prodotti dalle forme vintage di Smeg a superare le 3mila ricerche (prezzi a partire da 130 euro) sbaragliando la concorrenza più economica della linea retrò di Ariete (oltre 500 ricerche e a partire da circa 44 euro). Tra i robot da cucina, Kenwood supera di gran lunga KitchenAid con oltre 4.100 ricerche (contro le circa 1.000 del brand statunitense).

Il prodotto più in voga è il Kenwood chef elite XL KVL6300S - la planetaria con diversi accessori, 1400W di potenza e una capacità massima di 6,7 litri - acquistabile a partire da 394 euro (100 euro in meno rispetto a fine aprile). Per coloro che sono attenti alla salute, ma che non vogliono rinunciare ai fritti, la novità è la friggitrice ad aria (oltre 16mila ricerche) in grado di cuocere sia cibi surgelati che prefritti tramite un getto d'aria e senza l'aggiunta di grassi.

Queste sono disponibili ad un prezzo contenuto di circa 43 euro, ma i modelli più evoluti - come ad esempio la friggitrice Philips HD9621/90 con capacità 0,8 kg e potenza 1425W - possono costare fino a 550 euro.