Trenord: nuovo treno Caravaggio su linea S8 Milano porta Garibaldi-Carnate-Lecco (2)

(Adnkronos) - Il nuovo Caravaggio è uno dei 176 convogli acquistati da Fnm e Ferrovienord grazie al finanziamento di 1,6 miliardi garantito da Regione Lombardia. I nuovi convogli che stanno entrando progressivamente in servizio sui binari lombardi - 105 Caravaggio, 41 Donizetti monopiano a media capacità realizzati da Alstom per percorrenze veloci, 30 Colleoni di Stadler con motori diesel-elettrici per linee non elettrificate - consentiranno progressivamente di cambiare volto alla flotta del servizio offerto ogni giorno ai viaggiatori.