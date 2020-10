Manovra: Dpb, se necessario cig covid estesa selettivamente nel corso del 2021

19 ottobre 2020 a

Roma, 19 ott. (Adnkronos) - "Prorogata la durata della copertura della Cig in deroga con causale specifica Covid-19 per un totale di 18 settimane fino al 31 dicembre 2020. A sostegno dei lavoratori dipendenti che non sono assicurati dalla cassa integrazione ordinaria si prevede, invece, un trattamento integrativo salariale. Qualora necessarie tali misure saranno estese selettivamente nel corso del 2021 in base all'evolversi della crisi pandemica". E' quanto si legge nella bozza del Dpb.