Enel: Carone, 'con Enel X Pay rafforziamo posizionamento in fintech'

19 ottobre 2020 a

a

a

Roma, 19 ott. (Adnkronos) - "Con il lancio di Enel X Pay rafforziamo il nostro posizionamento nel settore fintech contribuendo alla diffusione dei pagamenti digitali e allo sviluppo di servizi finanziari integrati con l'ecosistema Enel". Ad affermarlo è Giulio Carone, Ceo di Enel X Financial Services in occasione del lancio di Enel X Pay, il conto corrente online che grazie alla partnership con Mastercard consente di effettuare, direttamente attraverso la app per smartphone, pagamenti e trasferimenti in tempo reale e in piena sicurezza, di avere una carta digitale o fisica e di tenere sotto controllo i movimenti e le spese di tutta la famiglia. "Il modello di business a cui ci ispiriamo - sottolinea - è quello di una Big Tech che mette al servizio dei clienti la propria capacità di innovare, potendo contare su partnership strategiche con player tecnologici di primo piano, per offrire soluzioni ad alto valore aggiunto".