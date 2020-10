19 ottobre 2020 a

Mosca, 19 ott. (Adnkronos) - Non si ferma l'aumento dei contagi di Covid in Russia. Nelle ultime 24 ore sono stati registati 15.982 nuovi casi, il numero più alto dall'inizio della pandemia. In totale in Russia sono risultate positive 1.415.316 persone.