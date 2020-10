Coronavirus: Conte, 'se misure non danno effetti, potremo arrivare a lockdown circoscritti'

19 ottobre 2020 a

a

a

Roma, 19 ott. (Adnkronos) - "Mentre per la prima ondata non eravamo preparati e siamo arrivati a un lockdown generalizzato che non abbiamo potuto evitare, adesso ,avendo lavorato incessantemente in tutti questi mesi, noi oggi dobbiamo perseguire una strategia diversa che si incentra sull'utilizzo di precauzioni e misure di contorno per contenere la curva che obiettivamente è preoccupante. Ci stiamo predisponendo per evitare un lockdown generalizzato". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo Chigi.

"Non possiamo escludere, ma non voglio crederlo - ha aggiunto - che se le misure del nuovo Dpcm non avranno effetto saremo costretti a tararle più efficacemente e arrivare a lockdown circoscritti perché uno generalizzato dobbiamo evitarlo".