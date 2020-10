BPER Banca e Salesforce: innovazione digitale per migliorare la relazione con il cliente

19 ottobre 2020 a

(Modena, 19 ottobre 2020) - Modena, 19 ottobre 2020 - BPER Banca prosegue il percorso di orientamento all'eccellenza nel servizio ai clienti. Grazie a un accordo di collaborazione pluriennale con Salesforce, società leader nei servizi di CRM, BPER ha avviato un percorso di adozione di soluzioni innovative (la piattaforma di marketing multicanale Marketing Cloud, il CRM Salesforce Financial Services Cloud, la suite di intelligenza artificiale e predictive analytics Salesforce Einstein), utili a una moderna gestione dei clienti e delle operazioni di marketing.

Si tratta di una trasformazione digitale all'insegna dell'omnicanalità, che ruota intorno alla capacità di migliorare la relazione, offrendo a chi si rivolge all'Istituto un'esperienza unica e integrata su tutti i canali di contatto.

La gestione organica dei dati e delle interazioni permetterà a BPER Banca di avere una panoramica completa del cliente, migliorandone così la soddisfazione. In parallelo, ne beneficerà anche l'azione commerciale, che sarà più efficace, in quanto capace di proporre offerte personalizzate e contestuali.

Il progetto di rinnovamento delle tecnologie al servizio della customer experience rientra fra gli interventi più importanti previsti dal Piano industriale 2019-2021 del Gruppo BPER. A consolidamento della collaborazione strategica con Salesforce, l'Istituto prenderà parte anche al programma internazionale di sviluppo di una specifica funzionalità di Customer portfolio management, che entrerà a far parte delle soluzioni Salesforce di Financial Services Cloud a partire dalla primavera 2021.

Pierpio Cerfogli, Vice Direttore Generale e Chief Business Officer di BPER Banca, dichiara: “Si tratta di un passaggio decisivo nel nostro percorso di evoluzione orientato alla piena soddisfazione della clientela. L'adozione delle soluzioni Salesforce abilita per BPER Banca la possibilità di orchestrare una customer experience omnicanale e digitale all'avanguardia. Tutti i nostri canali, dalle filiali al Contact center, passando per il web, i private banker, i consulenti finanziari e i Centri Imprese, avranno a disposizione strumenti innovativi per la gestione della relazione con il cliente”.

“Mettere i clienti al centro della trasformazione digitale di un'azienda è certamente il passo più importante che si possa fare, soprattutto nel mondo bancario che da tempo offre molteplici canali di contatto – afferma Michele Cumin, Financial Sector Leader Salesforce Italia –. Salesforce Customer 360 consentirà a BPER Banca di seguire e conoscere al meglio le abitudini e le preferenze dei propri clienti e di conseguenza di rispondere velocemente ai loro bisogni”.