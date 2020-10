Quirinale: Mattarella sente Presidente Tunisia, rapporti eccellenti, in Italia prossimo anno**

19 ottobre 2020 a

Roma, 19 ott. (Adnkronos) - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si apprende da fonti del Quirinale, ha telefonato oggi al Presidente della Repubblica Tunisina Kais Saied. Il colloquio telefonico è stato l'occasione per ricordare le eccellenti relazioni tra i due Paesi.

E' stata inoltre affrontata la questione della visita in Italia del Presidente della Repubblica Tunisina, prevista alla fine del mese di ottobre. I due Presidenti, spiegano le stesse fonti, hanno convenuto che sarebbe meglio rinviare la visita all'inizio del prossimo anno viste le attuali condizioni sanitarie nei due Paesi.

Il Presidente della Repubblica Tunisina ha colto l'occasione per rivolgere un invito a Mattarella ad effettuare una visita in Tunisia dopo quella in Italia.