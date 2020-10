Migranti: Milano, principio di incendio al Cpr di via Corelli

18 ottobre 2020 a

Milano, 18 ott. (Adnkronos) - Principio di incendio al Cpr di via Corelli a Milano. Poco dopo le 15 un cittadino extracomunitario, secondo le prime ricostruzioni, ha appiccato le fiamme a un materasso. Il fumo ha invaso una delle strutture del Centro di permanenza per i rimpatri, ma l'incendio non ha causato danni o feriti. Tutti gli ospiti della struttura sono stati fatti uscire e portati in cortile. Sul posto sono intervenuti polizia, carabinieri, vigili del fuoco e personale del 118.