Milano: questore dispone chiusura locale in zona Navigli per 15 giorni

Milano, 17 ott. (Adnkronos) - Il questore di Milano, Sergio Bracco, ha disposto la sospensione della licenza per 15 giorni del locale 'Chips And Burger - La Briocheria' in zona Ticinese-Navigli. Il locale negli ultimi quattro mesi è stato un luogo di ritrovo di persone pregiudicate trovate in possesso di armi, dosi di marijuana e cocaina. In particolare, lo scorso gennaio, a seguito di controlli degli agenti nel locale un avventore era stato denunciato perché trovato in possesso di un coltello da cucina di 23 centimetri.

A luglio un uomo era stato arrestato perché trovato in possesso di un bilancino di precisione, 60 euro e 25 grammi di marijuana, mentre a settembre gli agenti avevano identificato 19 persone, di cui dieci aventi a carico precedenti penali e di polizia. La licenza del locale era già stata sospesa per dieci giorni nel 2019.