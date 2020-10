Imprese: Bevilacqua 'rafforzare legami Italia-Brasile un'opportunità' (2)

17 ottobre 2020 a

(Adnkronos) - L'incontro tra Bevilacqua e Araujo è stato l'occasione per affrontare il tema di un possibile incremento quantitativo e qualitativo del rapporto economico-imprenditoriale tra Italia e Brasile "partendo da una comunicazione che mostri, realisticamente, le opportunità attuali del Paese definito dal ministro stesso assolutamente ‘business friendly' e soprattutto fortemente legato all'Italia", ha spiegato Bevilacqua. Ma non solo. Nel corso dell'incontro, ha sottolineato ancora Bevilacqua, "è emersa la necessità che la relazione tra i due paesi si basi sempre di più su un percorso di medio-lungo periodo e che sia caratterizzata da quadri normativi chiari per dare fiducia agli investitori nel puntare sul Sistema-Paese".

In un mondo che va sempre avanti, ha aggiunto Bevilacqua al termine della mission, "il restare fermi ci porta inevitabilmente a perdere posizioni e andare relativamente indietro. E' necessario gettare le basi - mentre la maggior parte degli Stati attende la fine della ‘paralisi pandemica' - per nuovi e virtuosi percorsi di cooperazione imprenditoriale tra Paesi con dna particolarmente compatibili. Questo significherebbe essere immediatamente reattivi e pronti in vista di una ripresa delle attività globali", ha spiegato l'esperto. Le tecnologie e le infrastrutture, ha osservato, "sono certamente strategiche ma non dimentichiamo il turismo che, per entrambi i Paesi, non lo è da meno e potrebbe vedere dei percorsi di crescita reciproca".

Un auspicato futuro rafforzamento dei rapporti tra i due paesi, ha sottolineato ancora Bevilacqua, "dovrebbe prevedere l'individuazione di attività economiche ritenute strategiche per il Brasile - che in questa fase non crede più di tanto nel multilateralismo - ma che sono comunque dotate di una congenita trasversalità con l'apporto dell'eccellenze del Made in Italy. Campi di interesse per il Brasile sicuramente sono le tecnologie ad ampio campo d'applicazione, le infrastrutture per la crescita e la modernizzazione del Paese, il turismo e l'energia. I prossimi passi da compiere dovrebbero essere quelli che portano a un confronto per far conoscere le opportunità di entrambi i Paesi. Dopo l'individuazione dei settori e delle necessità si potrebbe passare poi a una selezione delle realtà imprenditoriali italiane che possano rispondere alle specifica domanda e trovare il giusto terreno per operazioni imprenditoriali profittevoli", ha concluso Bevilacqua.