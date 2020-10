Coronavirus: Gallera, 'vogliamo collaborare con Governo, non colpevolizzare Regioni'

17 ottobre 2020 a

Milano, 17 ott. (Adnkronos) - L'assessore al Welfare della Lombardia, Giulio Gallera, difende le Regioni dagli attacchi degli ultimi giorni sulla mancata, adeguata preparazione alla seconda ondata. "Le regioni hanno svolto un ruolo prezioso e fondamentale", sottolinea a Stasera Italia. "Voglio collaborare con il Governo, ma non attribuiamo responsabilità a chi in questi mesi ha retto, che sono le Regioni. Noi siamo su un equilibrio precario tra l'emergenza sanitaria, quella economica e sociale. Se non contemperiamo questi bisogni, se noi avessimo impedito di andare in spiaggia o al ristorante questa estate, il nostro Paese a che punto sarebbe?", si chiede l'assessore.

"Penso che la collaborazione istituzionale sia un valore e voglio difenderlo fino alla fine, ma smettiamola di fare ricostruzioni infondate", aggiunge, spiegando che quanto sta accadendo è dovuto alla nuova "fiammata" dei contagi. In Lombardia, "in cinque giorni c'è stata una recrudescenza importante, abbiamo fatto un'ordinanza e abbiamo messo le basi oggi per evitare un lockdown tra qualche settimana".