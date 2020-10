Ue: Draghi a Enria, 'hai reso vigilanza su banche molto efficace'

16 ottobre 2020 a

a

a

Milano, 16 ott. (Adnkronos) - Intervento di Mario Draghi alla cerimonia per la consegna del riconoscimento di Alumnus dell'anno 2020 dell'Università Bocconi ad Andrea Enria, presidente del Consiglio di vigilanza della Bce. In una cerimonia online Draghi, ex presidente della Bce, è intervenuto a sorpresa per complimentarsi con Enria, collegato da Francoforte. "Hai reso la vigilanza sulle banche molto molto efficace, perché hai saputo combinare tre ingredienti: uno è l'intrusività dell'opera di vigilanza, l'altro è l'equilibrio nel dosare i grandi poteri che il vigilante europeo ha e il terzo ingrediente è la tua conoscenza dell'economia europea e del processo decisionale europeo", ha detto Draghi rivolto a Enria.

"Questi tre ingredienti fanno del vigilante, ovunque egli o ella sia, non solo un vigilante, ma anche un vero policy maker. E questo lo hai dimostrato", ha aggiunto Draghi.