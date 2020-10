SNAI – Serie A: Inter-Milan a quote stretteTra i bomber il più “caldo” è Lukaku

16 ottobre 2020 a

(Milano, 16 ottobre 2020) - Derby milanese aperto a ogni risultato, con i nerazzurri leggermente favoriti: «1» a 2,35, il «2» si gioca a 2,95. L'Inter ha vinto le ultime quattro sfide, il Milan in campionato non fa festa dal 2016. Un gol dell'attaccante belga vale 2,25, Ibra però è vicinissimo, a 2,50 – Equilibrio in Napoli-Atalanta, gara da Over – A Crotone, Juventus a 1,40.

Milano, 16 ottobre 2020 – Derby da tripla, si sarebbe detto una volta. In effetti, l'esito di Inter-Milan di domani pomeriggio, incontro clou della quarta giornata di Serie A, è difficilmente prevedibile. I trader di SNAI indicano l'Inter favorita, ma la differenza in quota è esigua: il segno «1» nerazzurro vale 2,35, il «2» rossonero è a 2,95, con il pareggio a 3,50. A guardare i numeri, è però il Milan a presentarsi con credenziali più nitide: la squadra di Pioli capeggia la Serie A (insieme all'Atalanta) a punteggio pieno, con 7 reti messe a segno e neanche una incassata, mentre l'Inter ha due vittorie e un pareggio, con 10 reti fatte, ma ben 6 subìte. Quanto ai precedenti, c'è da registrare la serie positiva dell'Inter, che ha vinto le ultime quattro stracittadine. L'ultima vittoria del Milan in campionato è datata 31 gennaio 2016 (finì 3-0), dopo di che si sono susseguiti tre pareggi e 5 successi nerazzurri. Unica gioia rossonera nelle ultime quattro stagioni, la vittoria per 1-0 ai supplementari in Coppa Italia del 27 dicembre 2017. Quale che sia il risultato finale, non dovrebbero mancare le emozioni: per questo su SNAI le quote di Over (1,63) e Goal (1,50) si tengono sensibilmente più basse rispetto a Under (2,15) e No Goal (2,40). A proposito di reti, titanico il confronto tra i bomber più attesi. Lukaku ha la quota più calda, 2,25, ma il suo compagno di linea Martinez e Ibrahimovic lo seguono a 2,50. Tra gli altri potenziali risolutori, occhio a Calhanoglu (4,00), Kessie (5,00), Barella (7,00) e Kolarov (6,00).

San Paolo, la festa del gol - Prima del derby, domani alle 15.00, un sotto-clou di gran livello: al San Paolo si sfidano Napoli e Atalanta, in un match che su SNAI si presenta equilibratissimo: la vittoria azzurra si gioca a 2,50, quella bergamasca è un filo meno probabile, a 2,60. Il pareggio, come quello uscito al San Paolo nella stagione scorsa, sale fino a 3,75. Si affrontano due squadre ad alta carica offensiva: l'Atalanta ha messo a segno 13 reti in tre partite, il Napoli risponde con 8 centri in due gare (la terza l'ha persa a tavolino con la Juve). Ovvio che l'esito Under sia ritenuto remoto e dato a 2,80, con l'Over che piomba a 1,38.

Lazio da «2» a Marassi - Il sabato della Serie A si completa con Sampdoria-Lazio e Crotone-Juventus. A Marassi, favorita la Lazio, a 2,15 contro il 3,25 doriano. Allo Scida, un'impresa del Crotone vale 8,50, il «2» dei campioni d'Italia plana fino a 1,40. Pareggio ad alta quota, 4,25.

Sassuolo avanti - Tra le gare di domenica, derby emiliano tra Bologna e Sassuolo. La squadra di De Zerbi sta volando, quella di Mihajlovic stenta, ma il pronostico resta abbastanza incerto, pur tendente al «2»: a 2,80 il Bologna, a 2,40 il Sassuolo. In serata, la Roma ospita il Benevento in una gara apparentemente scontata: la vittoria giallorossa vale solo 1,32. I sanniti, che hanno vinto l'unica gara disputata finora in trasferta (contro la Samp) si giocano a 9,00.

