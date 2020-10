Osservatorio Eurobet: il 74% dei tifosi si aspetta l'Inter vincente al derby

16 ottobre 2020 a

a

a

(Roma, 16 ottobre 2020) - I neroazzurri si confermano ancora i favoriti per lo scudetto

Roma, 16 ottobre 2020 - Dopo la pausa per le nazionali riparte la Serie A con un sabato che tra Atalanta vs Napoli e Inter vs Milan terrà incollati milioni di tifosi davanti allo schermo.

Il derby sarà il primo match importante per i rossoneri che con nove punti e zero goal subiti si ritrovano in questo momento in testa alla classifica insieme all'Atalanta. Secondo i dati raccolti dall'Osservatorio Eurobet (Eurobet.it) gli uomini di Conte sono favoriti per il 74% dei tifosi, il 14% si aspetta un pareggio e solamente il 12% crede nella vittoria del Milan. Non è una sorpresa se troviamo Lukaku in testa tra i marcatori più giocati seguito dal compagno di reparto Lautaro e da Ibra. Nonostante la vittoria del Inter sembra quasi certa per gli appassionati, tra i primi 3 risultati esatti più scommessi troviamo due pareggi e nell'ordine i più giocati sono l'1-1, 2-1 e il 2-2.

A dividere i tifosi invece è il secondo big match della giornata tra Napoli e Atalanta. Il 48% degli appassionati attende la vittoria fuori casa dei bergamaschi, il 28% la vittoria degli uomini di Gattuso e il 24% un pareggio. Anche in questo caso un pareggio è il risultato più giocato (2-2) mentre sul podio dei marcatori più attesi ritroviamo Mertens, Osimhen e Zapata.

Vittoria quasi assicurata invece per la Juventus in casa del Crotone con il 96% delle scelte mentre la Lazio in casa della Samp avrà vita più difficile, con il 63% che la vede vincente e il 26% che si aspetta una vittoria a sorpresa dei blucerchiati. Siamo abituati a vedere Ronaldo e Immobile sempre in cima ai marcatori più giocati, ma con l'assenza dei due, i tifosi si attendono il goal del neoacquisto Morata in Crotone-Juve e di Milinkovic in Samp-Lazio.

Rimane sempre l'Inter la favorita, con il 62% delle preferenze, per la vittoria dello scudetto davanti alla Juventus al 18%, a chiudere il podio troviamo l'Atalanta quotata a 4 con l'8% delle scelte.

Osservatorio Eurobet

L'Osservatorio Eurobet nasce in seno ad Eurobet con l'obiettivo di analizzare i comportamenti degli appassionati e rilevare tendenze e preferenze degli stessi sui principali avvenimenti sportivi e non solo.

www.eurobet.it

Ufficio stampa MSL

Matteo Bertero – 06-68432590 - [email protected]