Milano: fanno esplodere bancomat, arrestati in tre nella notte

Milano, 16 ott. (Adnkronos) - Nella notte i carabinieri del comando provinciale di Milano hanno arrestato tre uomini, tra i 28 ed i 36 anni, ritenuti responsabili del furto a un bancomat di Vanzaghello (Milano). Il furto è di ieri sera, intorno alle 23.30: i ladri hanno fatto saltare il bancomat con dell'esplosivo e sono riusciti a rubare un'ingente somma di denaro.

Gli arrestati sono stati trovati in un garage di Cernusco sul Naviglio, dove avevano trovato rifugio e si stavano già organizzando per altri colpi. Un quarto complice, denunciato in stato di libertà, è stato trovato poco dopo in un appartamento di Milano, usato come base dalla banda.

Durante l'arresto sono intervenuti gli artificieri del Nucleo Investigativo per le cariche esplosive presente e il materiale riconducibile all'organizzazione di altri colpi.