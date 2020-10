Milano: Caritas, 'donne sulle strade tornate a livelli pre-lockdown' (2)

16 ottobre 2020 a

(Adnkronos) - A fronte di un numero medio di 300 donne incontrate e seguite nel corso dell'anno, nel 2020 le operatrici e le volontarie e volontari dell'unità di strada Avenida di Caritas Ambrosiana hanno intercettato 135 vittime di tratta durante le loro uscite notturne due volte la settimana lungo la circonvallazione nord di Milano. Nel mese di settembre le donne incontrare sono state 45, mentre nello stesso mese dell'anno precedente erano 52. Circa metà delle donne è di nazionalità rumena (65), seguono le albanesi (24) e infine le nigeriane (22).

I loro clienti "paiono indifferenti non solo alle condizioni di sfruttamento in cui si trovano queste donne, ma anche al pericolo di esporre loro stessi e le loro famiglie al virus. Per rompere questo intreccio occorre reprimere le organizzazioni criminali che ci lucrano, offrire non solo accoglienza ma anche opportunità di lavoro alle donne, ma soprattutto finalmente ottenere una presa di coscienza da parte dei clienti", sottolinea ancora Gualzetti. Nel 2020 sono state 34 le donne accolte, cinque sono uscite dal sistema protetto e vivono in autonomia.