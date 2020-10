Milano: Caritas, 'donne sulle strade tornate a livelli pre-lockdown'

16 ottobre 2020 a

Milano, 16 ott. (Adnkronos) - Le donne sulle strade di Milano sono tornate ai livelli pre-lockdown e la nuova ondata di Covid19 non ferma la domanda di sesso a pagamento. E' l'allarme della Caritas di Milano che chiede "una maggiore responsabilità da parte dei clienti e l'offerta di alternative vere alle donne prostituite".

Le operatrici delle comunità "raccontano che le presenze sulle strade di Milano e hinterland sono tornate ai livelli precedenti al blocco deciso questa primavera e non accennano a diminuire nemmeno in questi giorni in cui i contagi sono tornati a salire. Le donne, soprattutto rumene, sono spinte da una forte necessità economica e non riescono a trovare alternative reali per tagliare i ponti con i loro sfruttatori, per cui accettano il rischio di ammalarsi", spiega il direttore della Caritas Ambrosiana, Luciano Gualzetti, in vista della 14esima giornata europea contro la tratta, che si celebra il prossimo 18 ottobre.