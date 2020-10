Fiere: dal Ttg il sistema turismo guarda alla ripresa e chiede sostegno

16 ottobre 2020 a

Roma, 16 ott. (Labitalia) - Un'edizione che ha saputo guardare al futuro, concreta e dal piglio innovativo. Per il turismo, che fa della caratteristica 'umana' uno dei suoi capisaldi, i commenti delle aziende presenti a Ttg Travel Experience 2020 sintetizzano una grande soddisfazione. La manifestazione di Italian Exhibition Group, conclusasi oggi alla fiera di Rimini assieme a 'Regeneration! by Sia' e a Sun Beach & Outdoor Style - che insieme hanno occupato 15 padiglioni nei quali hanno esposto oltre mille espositori - si è confermata vero e proprio cuore pulsante del settore, l'unico marketplace dove gli operatori turistici hanno potuto incontrarsi e confrontarsi dopo lo stop imposto dalla pandemia a livello globale. Ttg è infatti stato il primo evento fisico a livello internazionale del 2020, e da qui il settore ha lanciato concreti segnali di riprogettazione per quello che sarà il turismo degli anni a venire.

Un'edizione, dunque, molto attesa, di forte impatto emozionale, anche e soprattutto in un momento economico complesso come l'attuale. Dinamica nella proposta, con tutti gli espositori che hanno raccontato città, territori ed esperienze come mai prima. Popolata, con una calorosa risposta di presenze professionali, con operatori desiderosi di ritrovarsi e una piattaforma digitale - dedicata ai buyer di Paesi dai quali era problematico raggiungere l'Italia - tramite la quale è stato garantito il matching con gli espositori. Tutto ciò in piena sicurezza, nel totale rispetto delle norme governative, seguendo il protocollo #safebusiness by Ieg.

Da Ttg si è levato un chiaro monito: il mondo vuole viaggiare per tornare in Italia, il sistema perciò deve essere sostenuto con politiche economiche efficaci. Il prodotto di viaggio che piacerà non sarà infatti più quello percepito come ‘uguale a se stesso nel tempo e nel luogo', ma trasformabile grazie all'abbattimento delle barriere temporali consentite dalla tecnologia. I circa 150 eventi distribuiti nelle otto 'arene' durante i tre giorni di manifestazione, ispirati dalla Vision 2020 'Think Human', hanno gettato le basi per i nuovi obiettivi sul 2021.

Alla manifestazione hanno preso parte le più rappresentative Istituzioni del comparto e le maggiori associazioni di categoria. Il governo con il sottosegretario al Mibact, Lorenza Bonaccorsi, il presidente di Enit, Giorgio Palmucci, il presidente del Coni, Giovanni Malagò, e di Federalberghi, Bernabò Bocca, le Regioni, insieme a Enit. Federalberghi ha tenuto la sua 70ma Assemblea nazionale. Astoi Confindustria Viaggi e Fto-Federazione turismo organizzato, le due sigle più rappresentative dei tour operator, hanno animato spazi di incontro pubblico. L'Organizzazione mondiale del turismo Unwto ha presentato le linee guida della ripartenza internazionale del turismo. L'Osservatorio Innovazione Digitale nel Turismo della School of Management del Politecnico di Milano ha illustrato un focus su sicurezza, flessibilità e digitalizzazione del tourist journey.

Un intero padiglione era dedicato a 'Lo Sport in valigia', area firmata dalla Regione Emilia-Romagna, dove è stata presentata la Sport Commission regionale che lavorerà sui grandi eventi. Nel distretto 'Regeneration! by Sia', spazio all'hospitality design, con la Design Arena pensata per condividere soluzioni innovative per l'hôtellerie. Al Sun Beach & Outdoor Style, grazie a Faita Federcamping, ha debuttato la prima ricerca interuniversitaria realizzata sul turismo balneare italiano.

Dopo l'appuntamento fieristico in presenza, Ttg Travel Experience continua in digitale, dal 19 al 23 ottobre, con l'attivazione della piattaforma virtuale che consente alle aziende espositrici di potenziare e agevolare il matching con i buyers internazionali, matching che aveva già dato ottimi riscontri nei tre giorni di manifestazione: un canale privilegiato per accrescere il business dell'internazionalità. In contemporanea, nei tre giorni, la fiera di Rimini ha ospitato anche Ibe, International Bus Expo, aperto da un messaggio del sottosegretario alle Infrastrutture e dei Trasporti, Salvatore Margiotta. Appuntamento dal 13 al 15 ottobre 2021 per la prossima edizione di Ttg Travel Experience, Sia Hospitality Design e Sun Beach&Outdoor Style.