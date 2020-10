Covid, nuovo record di contagi in Germania: 7.334 casi in 24 ore

16 ottobre 2020 a

Berlino, 16 ott. (Adnkronos/Dpa) - La Germania registra 7.334 nuovi casi di coronavirus. Un nuovo preoccupante record per il Paese. Il bollettino dell'Istituto Robert Koch parla anche di altri 24 decessi. In totale si contano 348.557 contagi dall'inizio dell'emergenza sanitaria in Germania, con 9.734 vittime. Stando ai dati aggiornati a ieri sono 655 i pazienti in terapia intensiva, con 329 persone che hanno bisogno di supporto respiratorio. I pazienti guariti sono invece 287.600.