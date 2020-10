Coronavirus: Le Maire, 'di 1 mld costo coprifuoco in Francia, lockdown costerebbe 15-20 mld'

16 ottobre 2020 a

a

a

Parigi, 16 ott. (Adnkronos) - Il costo del coprifuoco in Francia, a Parigi e in altre 8 città metropolitane, "si attesta a 1 miliardo di euro per la durata del coprifuoco" che attualmente è stato fissato in quattro settimane. "Se dovessimo prevedere un vero lockdown nelle aree in cui il virus circola attivamente, e solo in quelle aree, il costo salirebbe a 5 miliardi di euro. Se dovessimo prevede un lockdown generalizzato il costo sarebbe compreso tra i 15 e i 20 miliardi di euro al mese". Ad affermarlo, ai microfoni di 'Bfm', è il ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire sottolineando che è per questo che "preferisco che si prendano misure immediate e forti sostenendo i settori in difficoltà piuttosto che essere costretti ad arrivare a un nuovo lockdown generalizzato".