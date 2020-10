Simpleway C1 Dispenser automatico di sapone senza contatto, più salute

15 ottobre 2020 a

a

a

SHENZHEN, China, 15 ottobre 2020 /PRNewswire/ -- Il 15 ottobre è la Giornata mondiale del lavaggio delle mani - questa è un'iniziativa a livello mondiale. Il lavaggio delle mani è il modo più semplice ed efficace per prevenire le malattie e la diffusione dei germi. Uno dei modi principali per proteggersi è quello di lavarsi le mani regolarmente, soprattutto dopo aver visitato i trasporti pubblici, i negozi e altri luoghi pubblici.

Il modo migliore per lavarsi le mani è il distributore automatico di sapone. Sono comodi e più igienici di altri metodi che possono ospitare i batteri. Simpleway C1 Auto Foaming Hand Washer si affida al sensore a infrarossi incorporato per erogare automaticamente la schiuma senza premere o toccare il flacone. È sufficiente posizionare le mani sotto l'uscita, . Questo metodo di lavaggio delle mani senza contatto non lascia macchie sul flacone, che è il modo migliore per evitare infezioni batteriche incrociate. Per prevenire il diffondersi dell'epidemia, è necessario lavarsi maggiormente le mani. È più rassicurante usare Simpleway in pubblico.

Simpleway C1 sceglie il tensioattivo amminoacido certificato dall'Unione Europea COSMOS. Utilizza materiali organici naturali come materie prime e utilizza l'estratto di olio di cocco per avere effetti detergenti, sterilizzanti e idratanti.

Simpleway C1 ha aggiunto anche ingredienti per la cura della pelle a base di glicerina e olio di cocco per ottenere un disinfettante per le mani in buone condizioni, senza lesioni alle mani ed effetto idratante. Non c'è nessuna evidente sensazione di appiccicosità o di secchezza dopo aver lavato le mani.

Simpleway C1 ha un design semplice, che lo rende adatto a qualsiasi spazio interno della cucina o del bagno. La schiuma ricca può pulire le mani pur essendo più facile da risciacquare senza lasciare alcuna schiuma.300ml per bottiglia, può essere usato 440 volte. Può servire tutta la famiglia per 55 giorni.

E con questo dispositivo, lavare le mani diventerà più interessante,

Dal 12 al 16 ottobre, questo prodotto sarà disponibile ad un prezzo scontato di 16.99€ , se acquistate 3 alla volta. 14,57 € , quindi non perdete questa opportunità. Dettagli qui https://bit.ly/36RUzNP

In risposta al Global Handwashing Day, Simpleway ha una campagna ufficiale #LoveHandWashFromToday!

I funzionari di Simpleway selezioneranno a caso 100 vincitori tra tutti i partecipanti e avranno preparato un grande premio per loro!

Periodo di partecipazione all'evento, dal 15 ottobre al 26 novembre

Per le regole specifiche dell'attività, puoi imparare dalla pagina ufficiale FB di Simpleway: Simpleway.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1310816/Simpleway.jpg