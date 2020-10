Santelli: Malanchini (Consiglio Lombardia), 'donna forte innamorata di sua terra'

15 ottobre 2020 a

Milano, 15 ott. (Adnkronos) - “Ho avuto la fortuna di conoscere personalmente Jole Santelli durante gli ultimi giorni della campagna elettorale 2020, quando mi sono recato in Calabria in occasione delle elezioni. La ricorderò sempre come una donna forte e gentile, determinata e appassionata, sinceramente innamorata della sua terra. In questo triste momento, esprimo sincero cordoglio e vicinanza alla famiglia”. Lo afferma Giovanni Malanchini, consigliere segretario dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Lombardia in ricordo della presidente della Regione Calabria, scomparsa oggi.