Milano: sorpreso con mezzo chilo di droga in casa, arrestato

Milano, 15 ott. (Adnkronos) - La polizia ha arrestato un uomo di 37 anni, cittadino italiano, che nascondeva in casa quasi mezzo chilo fra hashish e marijuana. Gli agenti hanno fermato lo spacciatore all'interno di uno stabile in via Mandorli a Rozzano, in provincia di Milano, prima che entrasse nel suo appartamento. L'uomo ha quindi consegnato ha consegnato agli agenti 235 euro in contanti, un bilancino di precisione, quattro panetti di hashish per un totale di 400 grammi e altri 90 grammi di marijuana. Il 37enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.