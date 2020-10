Coronavirus: Gallera, 'rapida accelerazione in Lombardia, attivati 150 posti in rianimazione'

15 ottobre 2020 a

Milnao, 15 ott. (Adnkronos) - "In questi ultimi quattro giorni c'è stata un'impennata molto veloce, ma il sistema era pronto e sta reagendo". Lo afferma l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, in un'intervista al Corriere della Sera, parlando della nuova ondata di contagi di coronavirus che sta colpendo la Lombardia. "La situazione è cambiata molto repentinamente a partire dal 10 ottobre, ma va anche detto che questa crescita dei contagi non è diversa da quella di Lazio, Sicilia, Campania, Liguria e anche del Veneto". Il sistema sanitario lombardo "è preparato e strutturato. Certo, ci sono fasi che richiedono i loro tempi e, ripeto, l'accelerazione dei contagi è stata velocissima, tra l'altro a fronte di almeno 20 mila tamponi al giorno. Il 10 per cento in media risulta positivo e i ricoveri sono tra 100 e 150 al giorno", continua Gallera.

"Il piano ospedaliero è pronto da giugno: ci sono i 18 ospedali-hub dove abbiamo aggiunto 1.550 posti letto, di cui 150 in terapia intensiva e 400 in sub-intensiva, abbiamo chiesto ad altri 9 ospedali con la pneumologia di creare 300 posti letto Covid e abbiamo predisposto il trasferimento nelle altre strutture dei pazienti entrati per altre patologie e risultati positivi asintomatici".

Il piano regionale "prevede che se si arriva a 150 letti occupati nelle terapie intensive, si apre l'ospedale in Fiera" a Milano. Il problema della mancanza di medici e infermieri per farlo funzionare "è ancora aperto, ma se sarà necessario li troveremo". Gallera sottolinea che "l'attenzione è alta, ma il sistema è rodato e sta rispondendo. Ma servono anche misure per rallentare il contagio".