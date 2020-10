Bonus mobilità, dal 3 novembre i rimborsi. Come fare

15 ottobre 2020 a

Roma, 15 ott. - (Adnkronos) - Tutto pronto per il bonus bici: dal 3 novembre sarà possibile richiedere i rimborsi. E' quanto comunica il ministero dell'Ambiente che fa sapeere che da lunedì 19 ottobre partirà la registrazione degli esercenti per il rilascio del buono mobilità: a partire dalle ore 9:00, potranno registrarsi sulla piattaforma web - https://www.buonomobilita.it/mobilita2020/#/esercente/loginEsercente - gli esercenti del settore (ovvero coloro che vendono biciclette nuove o usate, sia tradizionali che a pedalata assistita; handbike nuove o usate; veicoli nuovi o usati per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, come monopattini, hoverboard, segway; servizi di mobilità condivisa a uso individuale, esclusi quelli mediante autovetture).

La registrazione da parte dei negozianti sulla piattaforma del buono mobilità è necessaria per partecipare al programma che eroga agevolazioni fino al 60% del valore del mezzo acquistato con un buono che comunque non può superare i 500 euro.

Come fare - Dal 3 novembre, quando la piattaforma sarà aperta agli acquirenti, chi avrà già comprato il mezzo (entro il 2 novembre) potrà chiedere il rimborso presentando la fattura.

Chi, invece, non avrà ancora fatto l'acquisto potrà chiedere la generazione del buono da utilizzare per ottenere lo sconto presso l'esercente prescelto tra coloro che si sono iscritti su www.buonomobilita.it.