B2BIG® Live 2020: il 23 e 24 ottobre a Bologna torna l'evento dell'anno sul marketing B2B in Italia, con un tema speciale

(Bologna, 15/10/2020) - Bologna, 15/10/2020 - "Diverso è meglio: come differenziarsi in un mondo indifferenziato", è il titolo della seconda edizione dell'evento organizzato da B2Big®, la prima Academy italiana specializzata nel Marketing B2B fondata da Andrea e Nevio Zucca.

Il 23 e 24 ottobre a Bologna, presso il Zanhotel Centergross si terrà la seconda edizione di B2BIG® Live, dedicato quest'anno a quello che dovrebbe essere l'obiettivo numero uno delle aziende: la differenziazione.

L'appuntamento prevede due giornate ricche di interventi e momenti di confronto pensate per offrire spunti, strategie e buone pratiche per tutte le aziende italiane che operano in mercati Business to Business.

L'evento nasce da un'idea de L'Ippogrifo®, agenzia di Marketing eVendite B2B, che da venticinque anni aiuta e supporta le imprese a implementare sistemi di sviluppo commerciale, e che lo scorso anno ha lanciato B2Big®: prima e unica Academy in Italia specializzata in formazione sul marketing business to business.

Questa edizione permetterà a imprenditori e responsabili marketing di:

• capire cosa deve fare una PMI per distinguersi dalla concorrenza ed essere percepita dal mercato come una realtà unica;

• identificare tutti gli step da seguire per mettere in pratica, da subito, quanto spiegato nella “due giorni”;

• ricevere spunti chiari, tagliati sul mondo delle PMI italiane operanti in mercati B2B;

• vedere casi pratici;

• incontrare imprenditori, manager e venditori che operano all'interno di PMI dei più diversi settori di business e fare networking.

Una sola scelta per le PMI: la ricerca della diversità

Andrea Zucca, CEO de L'Ippogrifo® e ideatore dell'evento assieme a Nevio Zucca, dichiara che, al pari di una start-up, che necessita di un'idea di business differenziante, così anche l'impresa presente da anni nel mercato deve capire che, se non si differenzia rispetto ai competitor, non ha chance di restare in piedi. Ecco quindi che diventa imprescindibile avere le capacità di posizionare la propria offerta in maniera diversa, di capire quali siano gli ingredienti originali su cui costruire la propria proposta di valore, per portare i clienti a scegliere la propria impresa, anziché un'altra.

Gli esperti che interverranno durante le due giornate di B2BIG® Live saranno Andrea Zucca, Nevio Zucca, Giovanni Tavaglione, Walter Klinkon e Fabrizio Gherlani, ognuno specialista in una precisa area del marketing, delle vendite, del coaching e del mindset.

Rispetto all'evento dell'anno scorso, racconta Nevio Zucca, co-organizzatore e co-protagonista dell'iniziativa, si andrà più in profondità su alcuni temi specifici, con la partecipazione di relatori d'eccellenza anche nel campo della formazione, come Giovanni Tavaglione, allenatore del Campione del Mondo di kick-boxing Giorgio Petrosyan, Fabrizio Gherlani, headhunter e formatore di successo da oltre vent'anni e Walter Klinkon, presentatore e coach di aziende di respiro internazionale, che utilizza l'illusionismo come metafora per trasmettere importanti messaggi formativi.

B2BIG® Live si terrà presso il Zanhotel & Meeting Centergross di Bologna il 23 e 24 ottobre 2020. A questo indirizzo www.b2biglive.it è possibile acquistare il biglietto d'ingresso e avere ulteriori informazioni.

Per informazioni:

L'Ippogrifo® è un'agenzia specializzata in Marketing e vendite B2B che sviluppa progetti mirati a incrementare le vendite dei propri clienti, sia in Italia sia all'estero. Fondata a Trieste nel 1996 dai fratelli Andrea e Nevio Zucca, ha una rete di consulenti operativa in tutta Italia; è associata ad UNA, è fondatrice di AIMB2B (Associazione Italiana Marketing B2B) e cura la presidenza della sezione triveneto del Club del Marketing e della Comunicazione. Dal 2010 è certificata UNI EN ISO 9001:2015.

Contatti:

Website: www.ippogrifogroup.com

e-mail: [email protected]

Tel.: +39 040 761404