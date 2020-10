15 ottobre 2020 a

a

a

Parigi, 15 ott. (Adnkronos) - Il colosso assicurativo francese Axa ha perfezionato la cessione delle sue attività in Europa centrale e orientale per 1 miliardo di euro a Uniqa Insurance group. Lo rende noto Axa in un comunicato precisando che si tratta delle sue attività nei rami vita, risparmi, danni e pensione in Polonia, Repubblica Ceca e Slovacchia.