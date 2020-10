Alleanza Assicurazioni punta su educazione finanziaria per ripresa sostenibile

15 ottobre 2020 a

a

a

Milano, 15 ott. (Adnkronos) - Alleanza Assicurazioni, compagnia assicurativa del gruppo Generali, continua il suo percorso di crescita anche durante l'emergenza Covid -19. E per la ripresa sostenibile del Paese, Alleanza, come indicato dal suo amministratore delegato, Davide Passero, nel corso di una conferenza stampa, punta su quattro leve strategiche: educazione finanziaria, consulenza di valore, crescita della rete e una nuova generazione di offerta. In particolare, a ottobre con il suo 'Programma Nazionale di Educazione Finanziaria' Alleanza aderisce al Mese dell'Educazione finanziaria 2020, promosso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dai Ministeri dell'Istruzione e dell'Università e della Ricerca attraverso il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria.

La compagnia prosegue il proprio impegno nella sostenibilità su temi ad alto impatto sociale e lancia 'Valore Evergreen' e 'Smart Evergreen', nuove soluzioni di risparmio e investimento che coniugano solidità, modularità e sostenibilità. E attraverso l'offerta Evergreen, la compagnia rafforza la partnership con Wwf, avviata nel 2012, e dà vita al Bosco Evergreen di Alleanza: mille alberi sempreverdi saranno piantati in tre oasi Wwf su tutto il territorio nazionale.

Alleanza in particolare prosegue il suo impegno per promuovere la diffusione di una maggiore educazione finanziaria attraverso iniziative dedicate sia ai territori e alle famiglie, che ai propri consulenti. Il Programma Nazionale di Educazione Finanziaria di Alleanza propone seminari gratuiti sul territorio per diffondere la conoscenza dei temi legati a mercati finanziari, previdenza e protezione. Dal 2019 Investment Day, Protection Day e Previdenza Day hanno coinvolto oltre 50mila persone in 500 appuntamenti in tutta Italia.

Per Alleanza l'educazione finanziaria dei risparmiatori deve essere sostenuta da un'alta professionalità della propria rete e per questo promuove l'abilitazione dei propri professionisti alla certificazione di Consulenti Finanziari: ne conta già 1.900, di cui 138 hanno ottenuto l'abilitazione durante il periodo Covid.

'Stile Alleanza', sul fronte della consulenza di valore, è il modello di relazione fondato su competenze assicurative e finanziarie; tecnologia digitale 'Itech', tocco personale 'Itouch' attraverso un'assistenza in presenza e a distanza. L'attenzione ai bisogni dei clienti porta oggi a realizzare 80mila check up al mese con report di consulenza personalizzati. E anche quest'anno la raccomandabilità della compagnia da parte dei clienti (Net Promoter Score) è cresciuta rispetto al 2019, raggiungendo quota 21 punti.

Per selezionare, formare e attrarre giovani talenti da avviare alla professione di consulente assicurativo di nuova generazione la compagnia ha attivato il programma 'Generazione Alleanza'. L'obiettivo 2022 del piano di assunzioni della Compagnia, avviato nel 2019, è di 900 risorse. E di queste, ad oggi, se ne contano già 510, di cui 210 durante il contesto Covid-19. La compagnia ha inoltre intrapreso un programma di formazione rivolto ai suoi consulenti con oltre un milione di ore di formazione erogate ogni anno, intensificato durante il periodo Covid, per sviluppare nuove competenze assicurative, finanziarie, relazionali e digitali.

Inoltre le due soluzioni 'Smart Evergreen' e 'Valore Evergreen' presentano una componente di investimento diversificato che permette al cliente di fare affidamento sulla Gestione Separata Fondo Euro San Giorgio, e su una componente sostenibile, dal punto di vista di impatto ambientale, attraverso il Fondo Gis EuroGreen & Sustainable Bond. Il 50% del capitale viene investito nella Gestione Separata Fondo Euro San Giorgio, che presenta una composizione del portafoglio prevalentemente obbligazionaria. Il restante 50% dei premi versati viene investito nella Linea Soluzione Patrimonio, composta da 3 Oicr (Faio, Fab e Fao) e dal Fondo Gig Euro Green & Sustainable Bond che investe in aziende sostenibili e certificate.

'Smart Evergreen' è un piano di risparmio che si adatta alle diverse necessità con versamenti periodici personalizzati, a partire da 180 euro al mese. Inoltre permette di effettuare versamenti aggiuntivi e di aumentare o diminuire i versamenti a seconda delle possibilità ed esigenze. È possibile saltare una rata o riscattare, dopo il primo anno, il capitale versato, tutto o in parte.

'Valore Evergreen' è la soluzione di investimento dedicata a coloro che desiderano ottenere un rendimento stabile e continuo nel tempo su un orizzonte temporale di almeno cinque anni. Vi è, inoltre, la possibilità dopo un anno di accedere agevolmente al proprio capitale. Si può accedere al prodotto con un versamento iniziale di 5mila euro. Su 'Smart Evergreen' e 'Valore Evergreen' è possibile abbinare, a scelta del cliente, due tipologie di coperture assicurative di protezione: 'Opzione Light', con indennizzo in caso di lesioni da infortunio, e 'Opzione Full', che prevede in aggiunta anche un indennizzo in caso di morte da infortunio.