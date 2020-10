Siderurgia: Bonomi, 'fondamentale per Paese, Governo dica qual è rotta da tracciare'

14 ottobre 2020 a

Milano, 14 ott. (Adnkronos) - Il presidente di Confindustria Carlo Bonomi chiede al Governo di chiarire "in modo trasparente" quale sia la rotta che si vuole tracciare per la siderurgia. "Il settore si trova di fronte a sfide epocali, dall'idrogeno alla siderurgia verde; state attraversando un momento complesso e complicato. Abbiamo necessità di un tavolo con il Governo per capire qual è la rotta che si vuole tracciare rispetto alla siderurgia. Se la considera ancora un valore aggiunto o un settore da abbandonare", afferma durante l'assemblea di Federacciai.

"Io - sottolinea - penso che sia fondamentale per un Paese trasformatore, che ha necessità di averla forte e stabile. Confindustria ci sarà sempre perché vi ritiene parte fondamentale manifattura".