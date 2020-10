JA Solar fornisce moduli per i primi impianti FV galleggianti in Spagna e Malesia

14 ottobre 2020 a

PECHINO, 14 ottobre 2020 /PRNewswire/-- JA Solar ha annunciato di recente di aver fornito tutti i moduli fotovoltaici (FV) per il primo impianto solare galleggiante grid-connected della Spagna, situato nel bacino di Sierra Brava nella regione dell'Estremadura. Questo progetto è stato collegato con successo alla rete elettrica e attivato. Il progetto da 1,1 MW adotta moduli monofacciali e bifacciali solari JA installati con diversi angoli di orientamento e inclinazione utilizzando differenti sistemi flottanti. Il confronto delle loro differenze in termini di rendimento energetico, costi di manutenzione, ecc. costituirà un importante riferimento per lo sviluppo dei progetti fotovoltaici galleggianti.

Rispetto al tradizionale impianto fotovoltaico di terra, un impianto solare galleggiante riduce l'utilizzo delle aree sfruttabili per altri scopi, mentre la presenza dell'acqua limita l'aumento della temperatura superficiale dei moduli e migliora la produzione di energia. Con questi vantaggi, gli impianti FV galleggianti hanno gradualmente attirato maggiore attenzione su scala globale da parte di investitori ed EPC. Nel rianimato mercato FV spagnolo lo sviluppo di impianti solari galleggianti è accolto con favore. Il progetto Sierra Brava ha ricevuto un forte sostegno dal governo locale e il governatore della regione Estremadura ha partecipato alla cerimonia di apertura dell'impianto.

Per proteggere i gheppi sono state installate due "isole" galleggianti e nidi artificiali. Le condizioni di vita di uccelli e pesci verranno monitorate per comprendere l'impatto delle operazioni degli impianti FV sulla fauna locale e forniranno un punto di riferimento per il funzionamento e la manutenzione degli impianti fotovoltaici flottanti.

Inoltre, il primo impianto FV flottante della Malaysia, un progetto FV galleggiante da 10 MW nello stato di Selangor, è stato recentemente connesso con successo alla rete elettrica. I moduli solari a doppio vetro JA selezionati per il progetto vantano eccellenti prestazioni di resistenza alle intemperie e possono mantenere un rendimento energetico stabile in condizioni di alta temperatura e umidità elevata per aumentare efficacemente i profitti dei clienti.

Jin Baofang, Presidente del Consiglio di amministrazione e CEO di JA Solar, ha commentato: "Con il continuo sviluppo dell'industria dell'energia pulita, la generazione di energia FV troverà un'applicazione più ampia. Un impianto FV galleggiante elude l'impatto dei vincoli delle risorse terrestri ed è complementare ad applicazioni come gli impianti FV di terra e i sistemi FV su tetti. JA Solar si è impegnata nello sviluppo e nell'applicazione di prodotti FV ad alta efficienza e siamo disposti a rafforzare la cooperazione con i partner globali per esplorare vari modi per promuovere lo sviluppo e l'utilizzo dell'energia FV, e portare l'energia rinnovabile a un maggior numero di persone."

