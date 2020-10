Disponibile ora: la 14a edizione del Manuale Internazionale di Recupero Crediti di Atradius Collections

14 ottobre 2020 a

a

a

AMSTERDAM, 14 Ottobre 2020 /PRNewswire/ -- Le ripercussioni del COVID-19 sull'economia globale potrebbero causare un deterioramento a livello globale delle abitudini in termini di pagamento dei crediti commerciali. La conoscenza delle pratiche e della legislazione specifica di ogni paese in materia di recupero dei crediti è necessaria per aumentare i recuperi e ridurre al minimo le messe a perdita. Il Manuale Internazionale di Recupero Crediti è una lettura obbligata per le aziende internazionali che vogliono ottimizzare i loro processi di recupero, pur in una situazione di incertezza.

Scarica qui la tua copia: https://atradiuscollections.com/it/connect/la-guida-international-debt-collections.html

Dalle ultime ricerche economiche di Atradius, per quest'anno si prevede un aumento del 26% delle insolvenze globali, poiché la pandemia da coronavirus sta spingendo l'economia mondiale verso la recessione. Ciò potrebbe causare ritardi nei pagamenti o inadempienze con effetto a catena su tutte le attività. È più che mai necessario che le società internazionali prendano decisioni strutturate in merito agli incassi dei loro crediti scaduti.

Lavorare pratiche estere all'interno di quadri giuridici stranieri è una delle sfide più avvincenti. Ora le multinazionali hanno a disposizione il nostro Manuale Internazionale di Recupero Crediti che le guida, attraverso i diversi approcci di recupero, in 50 paesi. Dagli accordi amichevoli - recupero dei debiti più datati, mantenendo i rapporti commerciali - ai procedimenti legali - recupero dei crediti inesigibili, intraprendendo azioni legali in base alla legge e alla legislazione locale- il Manuale Internazionale di Recupero Crediti fornisce informazioni utili e mette a disposizione la nostra consolidata esperienza sul campo.

Dalla sua prima edizione, la pubblicazione annuale del Manuale Internazionale di Recupero Crediti ha guadagnato la fiducia delle aziende ed è diventata un prezioso punto di riferimento, fornendo informazioni sul recupero dei crediti a livello internazionale. Nelle attuali circostanze economiche, è uno strumento prezioso per qualunque azienda desideri proteggere il proprio flusso di cassa.

"I nostri avvocati e i nostri collector hanno condiviso nel Manuale Internazionale di Recupero Crediti gran parte delle loro competenze e delle loro esperienze. Sono sicuro che lo troverete una risorsa molto utile e approfondita per supportarvi in tutte le vostre decisioni aziendali relative al recupero dei crediti", afferma Rudi de Greve, Global Operations Officer di Atradius Collections.

Scarica qui la tua copia della quattordicesima edizione del Manuale internazionale di recupero crediti: https://atradiuscollections.com/it/connect/la-guida-international-debt-collections.html

Dicono di noi

Con la sua presenza in 33 paesi, Atradius Collections fornisce servizi di recupero, coprendo il 96% del territorio mondiale. La sua vasta gamma di servizi, dalla third party collection fino alle azioni legali, supporta le società nel recupero globale di posizioni a credito. Atradius Collections fa parte del Grupo Catalana Occidente (GCO.MC), uno dei principali assicuratori di crediti a livello mondiale.

Sito: https://atradiuscollections.com/it/LinkedIn: www.linkedin.com/company/atradius-collectionsTwitter: www.twitter.com/AtradiusCollect

Per ulteriori informazioni:Sara ZerbiniE-mail: [email protected]: +39 02 6324 1710