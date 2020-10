Governo: Bonomi, 'cambi approccio, deve ascoltare'**

14 ottobre 2020 a

a

a

Milano, 14 ott. (Adnkronos) - "Non possiamo fallire in questa occasione storica e il Governo deve modificare i suoi metodi di approccio, deve ascoltare". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, parlando all'assemblea di Federacciai e facendo l'esempio della 'sugar tax' nei mesi prima della crisi. "Oggi non è più il momento di contrapposizioni ma di sedersi a un tavolo e ascoltare", ribadisce. "Se tutti dicono che la ripresa passa dalla manifattura, non si può non ascoltare chi le ha create. Chiedete agli imprenditori cosa serve".