Milano: cadavere murato, arrestato 45enne in provincia Caltanissetta

Milano, 13 ott. (Adnkronos) - Un uomo è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di omicidio volontario commesso a Muggiò, in provincia di Monza e Brianza, nel 2013. Vittima il cittadino albanese Astrit Lamaj, scomparso nel gennaio 2013 e ritrovato nel 2019, murato in un appartamento a Senago, nel Milanese. L'arrestato è un 45enne di Riesi, in provincia di Caltanissetta,, già agli arresti domiciliari per aver fatto parte dell'associazione mafiosa Cosa Nostra.