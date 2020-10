Incidenti: mezzo dell'esercito si ribalta su autostrada A8 a Milano, grave militare di 33 anni

13 ottobre 2020 a

Milano, 13 ott. (Adnkronos) - Un militare di 33 anni è rimasto ferito in modo grave in un incidente avvenuto nella notte sull'autostrada A8 Milano Varese, all'altezza della Fiera di Milano. Poco dopo la mezzanotte la camionetta dell'Esercito su cui stava viaggiando assieme ad altre due persone è stato tamponato da un'auto e si è ribaltato. L'uomo è stato sbalzato sull'asfalto e ha riportato un trauma cranico e un trauma toracico. All'ospedale Niguarda, dove è stato portato in codice rosso, gli è stata amputata una mano. Sul posto, riferisce l'Areu, sono intervenute tre ambulanze, un'automedica, la polstrada e i vigili del fuoco.