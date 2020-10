Enel: lancia con successo 'sustainability linked bond' da 500 mln sterline (2)

13 ottobre 2020 a

a

a

(Adnkronos) - In linea con il Framework, l'emissione obbligazionaria è collegata al Key Performance Indicator (Kpi) relativo alla “Percentuale di capacità installata rinnovabile” (ovvero la percentuale di capacità installata consolidata da fonti rinnovabili rispetto alla capacità installata consolidata totale) e al conseguimento di un Sustainability Performance Target (Spt) pari o superiore al 60% entro il 31 dicembre 2022 (al 30 giugno 2020, era pari al 51,9%). Per assicurare la trasparenza dei risultati, il conseguimento dell'obiettivo verrà certificato mediante uno specifico assurance report emesso da un revisore contabile a tal fine incaricato.

L'emissione è strutturata in una singola tranche di 500 milioni di sterline a tasso 1,000%, con scadenza 20 ottobre 2027. Il prezzo di emissione è stato fissato in 99,747% e il rendimento effettivo a scadenza è pari a 1,038%. La data di regolamento per l'emissione è il 20 ottobre 2020.

Il tasso di interesse applicato rimarrà invariato sino alla scadenza del prestito obbligazionario a fronte del raggiungimento del Sustainability Performance Target sopra riportato, alla data del 31 dicembre 2022. In caso di mancato raggiungimento di tale obiettivo, verrà applicato un meccanismo di step up con un incremento di 25 bps del tasso di interesse, a decorrere dal primo periodo di interesse successivo alla data di pubblicazione dell'assurance report del revisore contabile.