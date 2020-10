Covid, in Francia ipotesi coprifuoco

13 ottobre 2020 a

Parigi, 13 ott. (Adnkronos) - In Francia spunta l'ipotesi di un coprifuoco nelle zone maggiormente a rischio Coronavirus.

Tra le zone a rischio, rivela 'Le Point', ci sono Parigi e l'Île-de-France, anche se la misura resta al momento oggetto di dibattito. "Da una parte ci sono i duri dell'avenue de Ségur (ministero della Salute), dall'altra l'Eliseo che esita" ma cerca al tempo stesso il modo di dare un segnale forte. "Non sono tutti d'accordo", spiega una fonte alla pubblicazione.

E proprio questo tema verrà affrontato in occasione di un consiglio di difesa in programma per questa mattina all'Eliseo.