Alberto Papa, A Un Affare Dal Successo: il Bestseller su come guadagnare scientificamente con gli immobili

13 ottobre 2020 a

a

a

(Milano, 13 ottobre 2020) - Milano, 13.10.2020 – L'immobiliare e' da sempre tra gli strumenti di investimento piu' amati dagli italiani. Se consideriamo poi che oggi come oggi investire nel mattone rende piu' dei Titoli di Stato, va da se' che ci troviamo di fronte ad un settore che rimane indubbiamente profittevole nonostante la crisi. Per tutti coloro che non vogliono tenere immobilizzati i propri capitali ma desiderano investirli in qualcosa di profittevole, esce oggi il libro di Alberto Papa “A UN AFFARE DAL SUCCESSO. Come Guadagnare Con Gli Immobili Con Il Metodo Scientifico Immobiliare”. Al suo interno, l'autore fornisce tecniche e strategie che gli hanno permesso, partendo da zero, di diventare un investitore immobiliare di successo.

“Il mio libro si pone come obiettivo primario quello di accompagnare il lettore alla scoperta dello stesso metodo che ha permesso di cambiare radicalmente la mia vita, in pochi anni e partendo da zero” afferma Alberto Papa, autore del libro. “Al suo interno, non solo ho rivelato le stesse tecniche che io per primo utilizzo per i miei investimenti immobiliari. Sono andato a condividere un vero e proprio metodo universale che rivoluziona completamente l'approccio classico agli investimenti immobiliari, lavorando principalmente sui numeri”.

Gli investimenti immobiliari vengono visti dall'autore come uno strumento altamente profittevole per vivere la vita che davvero si desidera. Peccato però che troppo spesso non abbiamo il coraggio di andarcela a prendere. Quello che molti ignorano è che esistono principi base che ogni grande investitore immobiliare dovrebbe conoscere. Uno su tutti che per essere profittevoli in questo settore non c'è bisogno di denaro per iniziare, come dimostra la sua storia personale. In questo settore, sono infatti i numeri che la fanno da padrone. Tutto sta nel saperli leggere correttamente e fare le giuste valutazioni.

“Sul mercato esiste una quantità indescrivibile di materiale che tratta il tema immobiliare. Molti di questi infoprodotti sono tuttavia realizzati da persone che hanno sì una competenza specifica in questo settore, tuttavia sono orientati a persone con già esperienza alle spalle” incalza Giacomo Bruno, editore del libro “L'autore ha invece deciso di condividere un metodo studiato appositamente per qualsiasi imprenditore immobiliare alle prime armi, formandolo efficacemente e in tempi rapidi. Il tutto senza mai dimenticare l'obiettivo primario del libro: fornire al lettore le basi per il raggiungimento della libertà finanziaria”.

“Ho scelto Bruno Editore per pubblicare il mio libro perché ritengo che sia il leader di mercato nel settore dell'editoria digitale, tanto in termini di servizi offerti allo scrittore, quanto in relazione alla visibilità sul grande pubblico” conclude l'autore. “Il suo staff mi ha saputo accompagnare al meglio in tutti i passi che hanno caratterizzato questo processo di pubblicazione, con precisione e professionalità”.

Il libro è disponibile su Amazon

Alberto Papa, 37 anni, è il perfetto esempio di self-made man. Partito da zero riesce attraverso il proprio metodo a raggiungere l'indipendenza finanziaria giovanissimo, vivendo di rendita grazie al patrimonio immobiliare che ha costruito in tempi record. Si è formato dai più grandi immobiliaristi italiani e americani, e dai massimi esperti internazionali di PNL e crescita personale. Nel 2009 fonda la sua prima azienda di investimenti che rivoluziona lo statico scenario degli investimenti immobiliari con tecniche innovative. Considerato un Business Angel dell'immobiliare, è creatore del primo e unico incubatore per imprenditori immobiliari.

Giacomo Bruno, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002, con la sua casa editrice Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 27 bestseller sulla crescita personale e Editore di 600 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale. È considerato il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Blog Press: