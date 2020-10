Vection lancia "VRONE", la soluzione di realtà virtuale powered by DELL

12 ottobre 2020 a

a

a

BOLOGNA, Italia, 12 ottobre 2020 /PRNewswire/ -- La società di software real-time Vection Technologies Ltd (ASX: VR1) ha lanciato "VRONE", la sua prima soluzione integrata di realtà virtuale powered by DELL.

VRONE è una potente soluzione integrata in realtà virtuale per il futuro digitale delle imprese, progettata dall'Italiana JMC Group e powered dall' hardware WKS di DELL e dalla suite software VR di Vection Technologies.

VRONE sfrutta il meglio dell'hardware WKS di DELL portando sul mercato una prima soluzione integrata per le imprese per sbloccare tutta la potenza della visualizzazione VR per lo streaming live e il rendering 3D.

"VRONE rappresenta una forte combinazione del meglio dell'hardware WKS Precision di DELL e della potente suite software VR di Vection, svolgendo un ruolo fondamentale per la trasformazione digitale delle imprese", ha commentato Gianmarco Biagi, amministratore delegato di Vection Technologies.

La soluzione è ora disponibile per la distribuzione globale tramite il Global OEM SnP Channel di DELL e tramite JMC Group e la rete di distribuzione globale di Vection Technologies con applicabilità di mercato multisettoriale attraverso l'intera catena del valore aziendale. La soluzione sarà inizialmente disponibile in tre varianti sfruttando le funzionalità avanzate del software VR FrameS e il software in tempo reale Mindesk di Vection Technologies.

"Siamo entusiasti di portare sul mercato globale una prima soluzione integrata per le imprese, sfruttando il meglio dell'hardware WKS Precision di DELL e le potenti funzionalità del software VR di Vection", ha commentato Jacopo Merli, CEO di JMC Group. "Noi di JMC crediamo fermamente nel significativo cambio di paradigma generato dalle tecnologie VR e nei vantaggi che queste tecnologie possono fornire alle società a livello globale. Non vediamo l'ora di avere un forte impatto sul mercato globale con VRONE, la prima soluzione integrata di realtà virtuale per il futuro digitale delle imprese ".

Informazioni su Vection Technologies: Vection Technologies Ltd (ASX: VR1) è una società di software multinazionale quotata sul mercato borsistico australiano che si concentra sulle tecnologie real-time per la trasformazione digitale delle società industriali. Attraverso una combinazione di soluzioni 3D, realtà virtuale, realtà aumentata, IoT industriale e CAD, Vection Technologies aiuta le aziende e le organizzazioni a innovare, collaborare e creare valore. Per ulteriori informazioni, visitare i siti Web della Società: vection.com.au mindeskvr.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1310544/Vection_Technologies_Dell.jpg