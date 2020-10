Lockdown in Inghilterra, 3 livelli per fermare virus

12 ottobre 2020 a

a

a

(Adnkronos) - Il premier britannico Boris Johnson annuncerà oggi una nuova serie di misure restrittive per contrastare la diffusione del coronavirus, a seguito di un'impennata di casi nel nord dell'Inghilterra. Questa mattina, riferiscono i media britannici, Johnson presiede il Cobra, comitato di emergenza del governo, per determinare le nuove misure, seguito da un briefing con le autorità sanitarie.

Con un discorso al parlamento nel pomeriggio, Johnson dovrebbe annunciare il nuovo sistema a tre livelli, dividendo l'Inghilterra in zone a rischio medio, alto o molto alto a seconda del numero di casi. E' previsto che pub e ristoranti nel nord dell'Inghilterra saranno costretti a chiudere, con due terzi dei salari dei lavoratori che verranno pagati dal governo, secondo un nuovo programma presentato venerdì.

Parti dell'Inghilterra settentrionale, Scozia, Galles e Irlanda del Nord sono già soggette a restrizioni locali. La Gran Bretagna ha segnalato domenica 12.872 nuovi casi di coronavirus, di cui 10.383 registrati in Inghilterra, secondo le statistiche del governo.

Le restrizioni più severe dovrebbero riguardare la Liverpool City Region: il territorio che comprende i distretti di Liverpool, Halton, Knowsley, Sefton, St Helens e Wirral ha registrato 600 casi per 100.000 abitanti nella settimana che si è chiusa il 6 ottobre. Nello stesso periodo, la media nazionale è stata di 74 casi per 100.000 abitanti. Il quadro non è ancora definito mentre proseguono i contatti tra le autorità locali e il governo.