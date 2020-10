Imprese: Assolombarda, miniserie con John Dickie per raccontare aziende territorio

12 ottobre 2020 a

Milano, 12 ott. (Adnkronos) - Raccontare il tessuto produttivo delle imprese, la passione e il coraggio degli imprenditori, guardando insieme al bello, al buono e al ben fatto del Made in Italy, alle sfide del futuro e al rilancio dell'economia. Con questo obiettivo Assolombarda ha ideato e realizzato una miniserie dal titolo 'Qui ogni impresa è possibile' per mettere in luce le vocazioni industriali dei territori e le eccellenze imprenditoriali di Milano, Monza Brianza, Lodi, Pavia. La scrittura della serie è stata affidata allo storico, conduttore e scrittore inglese, John Dickie, per la sua capacità di saper raccontare l'Italia a un pubblico internazionale e per la profonda conoscenza del Paese.

La serie, lanciata in occasione dell'assemblea generale di Assolombarda 2020, è un racconto strutturato in quattro puntate della durata di circa 20 minuti ciascuna, nelle quali emergono i quattro territori di Assolombarda attraverso le rispettive vocazioni industriali.

Monza Brianza con il design e l'automotive, Pavia con il calzaturiero, il meccatronico e la produzione vitivinicola dell'Oltrepò, Lodi con la trasformazione alimentare, la cosmetica e l'Ict e Milano con il life science, il biomedicale, il chimico, il gommaplastico e il mondo dell'entertainment.