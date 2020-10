Fase 3: Cineas, corso in risk management per gestire un'organizzazione

12 ottobre 2020 a

Milano, 12 ott. (Labitalia) - Perché garantire la 'business continuity'è sempre più cruciale? Quali rischi corrono le aziende e le imprese italiane? Attraverso quali strumenti e metodi è possibile gestire una crisi? Cosa riserverà il futuro in un contesto di grande incertezza segnato anche dall'emergenza Covid-19? Questi ultimi mesi hanno dimostrato quanto un evento improvviso possa compromettere il raggiungimento degli obiettivi aziendali, minacciarne la solidità economica, comprometterne l'immagine e, addirittura, la sopravvivenza stessa. La capacità di identificare, valutare e controllare i rischi diventa uno strumento fondamentale per aziende, organizzazioni e enti di ogni settore, tipologia e dimensione.

“Il processo di risk management – dichiara Maurizio Micale, coordinatore e docente del master in Risk engineering e management di Cineas, Consorzio universitario senza fini di lucro e scuola di formazione manageriale in risk and claims management – permette alle aziende di essere proattive nella gestione dei rischi e quindi, anticipandone le conseguenze, innovative dal punto di vista sia operativo, sia tecnologico. L'emergenza legata al Covid-19 ha mostrato quanto un evento imprevisto, di impatto mondiale, possa modificare, in maniera imprevedibile, gli scenari economici e sociali".

Solo la cultura della gestione del rischio e la formazione continua "giocano un ruolo fondamentale per poter prevedere e anticipare le minacce e mettere in atto efficaci sistemi di gestione per contribuire a preservare il valore e assicurare la crescita di una impresa, di una organizzazione privata o pubblica. L'essere preparati è indispensabile per gestire al meglio i rischi”.

Master Cineas in risk engineering e management. Inizierà il prossimo 13 novembre, in modalità 'smart learning', il percorso formativo che si compone di circa 180 ore di formazione, per 11 macro-aree tematiche, che forma professionisti in grado di affrontare i rischi complessi e interconnessi, nonché eventuali crisi che conseguono il concretizzarsi di un evento dannoso negli attuali scenari socio-economici. Il master in risk engineering e management fornisce gli strumenti per identificare, valutare, gestire e ridurre i rischi d'impresa, al fine di mettere in atto efficaci forme di prevenzione, contribuendo alla conservazione e alla crescita del valore d'impresa.

“Alla luce dei recenti eventi – aggiunge Micale – il Cineas ha saputo rapidamente rimodulare la didattica, utilizzando i migliori strumenti disponibili, e l'edizione di quest'anno si svolgerà in smart learning, con sessioni in modalità interattiva ed immersiva per permettere ai discenti di sviluppare, anche attraverso business game, esercitazioni e role play, capacità relazionali ed applicare concretamente, fin dal primo momento, i concetti teorici e le metodologie apprese durante le lezioni. La docenza è affidata ad un corpo docente, costituito fra i migliori professionisti in Italia, che porterà in aula un contributo di esperienze di situazioni di rischio realmente gestite".